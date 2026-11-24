Patente schützen Milliardenumsätze nur auf Zeit. Beim Augenmedikament Eylea von Regeneron und Bayer bröckelt der Schutz. Seit dem 16. November verkauft Sandoz in den USA einen weiteren Nachahmer von Eylea. Wer Blockbuster verliert, muss Löcher stopfen. Wer Nachahmer entwickelt, kann die frei werdenden Märkte erschließen. Formycon hat mit FYB203 ein Biosimilar zu Eylea, das seit Mitte Mai in Europa vermarktet wird. In den USA soll der Start noch in diesem Jahr folgen. Pfizer kennt beide Seiten, denn der Konzern verliert Schutz und verkauft zugleich eigene Biosimilars. Wir sehen uns daher Bayer, Formycon und Pfizer genauer an.

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