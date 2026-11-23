Eigentlich könnte Bayer aufatmen. Ein US-Gericht hat einen Glyphosat-Vergleich über 7,25 Milliarden US$ genehmigt. Doch statt einer kräftigen Rally folgt an der Börse die Ernüchterung. Die Aktie verliert am Montag mehr als -2 %. Was steckt dahinter? Bayer-Aktie dreht nach positiven Nachrichten ins Minus Für Bayer-Aktionäre begann die neue Handelswoche zunächst vielversprechend. Nachdem am Freitagabend ein wichtiger Fortschritt im jahrelangen Glyphosat-Rechtsstreit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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