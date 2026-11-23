Die Bayer-Aktie hat am Montag zum Handelsstart 4,5% auf 55,74 Euro zugelegt, ehe sie ins Minus drehte und zuletzt rund zweieinhalb Prozent verlor. Auslöser der anfänglichen Kaufwelle war die endgültige richterliche Billigung des milliardenschweren Glyphosat-Vergleichs in den USA. Stellt sich die Frage, ob hier eine gesunde Verschnaufpause nach der Rally beginnt oder ob Anleger zu Recht Gewinne mitnehmen. Vergleich endgültig gebilligt Am Freitagabend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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