Die Bayer-Aktie hat am Montag zum Handelsstart 4,5% auf 55,74 Euro zugelegt, ehe sie ins Minus drehte und zuletzt rund zweieinhalb Prozent verlor. Auslöser der anfänglichen Kaufwelle war die endgültige richterliche Billigung des milliardenschweren Glyphosat-Vergleichs in den USA. Stellt sich die Frage, ob hier eine gesunde Verschnaufpause nach der Rally beginnt oder ob Anleger zu Recht Gewinne mitnehmen. Vergleich endgültig gebilligt Am Freitagabend ...

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