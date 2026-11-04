Mitteilung der hep global GmbH: hep global und Engelhart schließen langfristigen Stromabnahmevertrag für Solar- und Speicherprojekt in DeutschlandDer hep global-Konzern und Engelhart Renewables haben einen zehnjährigen Hybrid-Stromabnahmevertrag (Hybrid-PPA) für das Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekt Eppingen-Zimmerberg in Baden-Württemberg unterzeichnet. Die Vereinbarung gehört zu den ersten ihrer Art in Deutschland. Die Inbetriebnahme des Projekts ist für November 2026 vorgesehen. Das Projekt im baden-württembergischen Eppingen-Zimmerberg umfasst eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 8,3 MWp, ein direkt angebundenes Batteriespeichersystem mit einer Leistung von 5 MW und einer Speicherkapazität von 10 MWh sowie eine weitere Photovoltaik-Anlage mit 3,6 MWp. Die Anlagen teilen sich einen gemeinsamen Netzanschlusspunkt. Hybrid-PPA verbindet Planungssicherheit mit flexibler Vermarktung Im Rahmen der Vereinbarung wird Engelhart die gesamte am Netzanschlusspunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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