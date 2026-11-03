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hep global und Engelhart schließen langfristigen Stromabnahmevertrag für Solar- und Speicherprojekt in Deutschland
Das Projekt im baden-württembergischen Eppingen-Zimmerberg umfasst eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 8,3 MWp, ein direkt angebundenes Batteriespeichersystem mit einer Leistung von 5 MW und einer Speicherkapazität von 10 MWh sowie eine weitere Photovoltaik-Anlage mit 3,6 MWp. Die Anlagen teilen sich einen gemeinsamen Netzanschlusspunkt.
Hybrid-PPA verbindet Planungssicherheit mit flexibler Vermarktung
Im Rahmen der Vereinbarung wird Engelhart die gesamte am Netzanschlusspunkt eingespeiste Strommenge bis Ende 2036 abnehmen. Das zehnjährige PPA schafft Preis- und Planungssicherheit für die beteiligten Partner. Gleichzeitig ermöglicht die Vereinbarung eine gemeinsame Optimierung von Solarstromerzeugung und Batteriespeicher innerhalb einer integrierten Vermarktungsstruktur.
Für die Vermarktung und Optimierung des Projekts setzt Engelhart auf die Zusammenarbeit mit Gridfuse, einem Partner für virtuelle Kraftwerke (Virtual-Power-Plant, VPP). Dessen Technologie ermöglicht die koordinierte Vermarktung und Steuerung von Solarstromerzeugung und Batteriespeicher über verschiedene Strommärkte hinweg.
Projekt bereits vor Baubeginn verkauft
Das Projekt Eppingen-Zimmerberg ist das erste Vorhaben in Deutschland, das im Rahmen der strategischen Neuausrichtung von hep global auf die europäischen Kernmärkte Deutschland, Italien, und Polen in den kommerziellen Betrieb überführt wird. Bereits vor Baubeginn wurde das Projekt an ein Family Office aus der Region verkauft. Dieses profitiert nun von den langfristig gesicherten Erlösen aus dem Hybrid-PPA mit Engelhart.
Für Engelhart markiert diese Vereinbarung einen wichtigen Schritt beim Ausbau der Aktivitäten im Bereich hybrider Projekte für erneuerbare Energien in Deutschland. Durch die Kombination aus langfristiger Stromabnahme und Optimierung von Batteriespeichern bietet das Unternehmen Anlagebetreibern die Möglichkeit, vertraglich gesicherte Erlöse mit aktivem Asset Management zu verbinden.
Kai Becker, Head of BESS & Renewables Origination bei Engelhart in Deutschland: "Wir sind überzeugt, dass die nächste Entwicklungsstufe der Energiewende zunehmend von hybriden Projekten geprägt sein wird, die erneuerbare Stromerzeugung und Flexibilitätslösungen miteinander verbinden. Durch die Kombination aus langfristiger Erlössicherheit, Batteriespeicheroptimierung und Virtual-Power-Plant-Kompetenz schaffen wir Vermarktungsmodelle, die langfristige Erlösstrukturen für Projektentwickler und Investoren bereitstellen können."
Gabor Csanak, Director PPA Origination EMEA bei hep global: "Wir freuen uns, dass wir diese anspruchsvolle Transaktion im Rahmen unserer neuen Vermarktungsstrategie gemeinsam mit Engelhart Renewables erfolgreich umgesetzt haben. Ein Hybrid-PPA dieser Komplexität innerhalb weniger Monate abzuschließen und dabei eine ausgewogene, faire und professionelle Vertragsstruktur sicherzustellen, ist ein Ergebnis, auf das wir besonders stolz sind."
hep global hat bislang Solarprojekte mit einer Gesamtkapazität von rund 1,5 GWp entwickelt und verfügt über eine Projekt-Pipeline von knapp 5 GW weltweit.
Bei ausgewählten Transaktionen auf den europäischen Energiemärkten arbeitet Engelhart strategisch mit BTG Pactual zusammen. Dabei werden die Kompetenzen von Engelhart in den Bereichen physischer Energiehandel, Strukturierung und Vermarktung mit der Finanzierungsexpertise, Kreditanalyse und Kapitalstärke von BTG Pactual kombiniert. Beide Unternehmen agieren jedoch vollständig unabhängig voneinander und verfügen über eigene Bilanzen, regulatorische Rahmenbedingungen sowie Kundenbeziehungen.
03.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|hep global GmbH
|Römerstraße 3
|74363 Güglingen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)7135 93446 - 0
|E-Mail:
|info@hep.global
|Internet:
|www.hep.global
|ISIN:
|DE000A3H3XXX, DE000A351XXX
|WKN:
|A3H3JV, A35148
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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|529900A7MBLXHDAP1T77
|EQS News ID:
|2427688
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2427688 03.11.2026 CET/CEST