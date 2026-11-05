Im Gespräch mit Max Keller, Vorstand der Algene Holding SE Die in 2025 gegründete Algene Holding SE führt derzeit gleich zwei Kapitalmaßnahmen durch, um sich frische Mittel für die weitere Unternehmensentwicklung zu sichern. Neben einer Barkapitalerhöhung mit einem Volumen von bis zu 3 Mio. Euro hat das Unternehmen die Begebung einer synthetischen Wandelanleihe 2026/29 über bis zu 2 Mio. Euro beschlossen. Der Bond bietet einen festen Zinssatz von 12 % p. a. bei quartalsweiser Zinszahlung und verfügt über einen variablen Wandlungspreis. Eine Besonderheit der Struktur: Im Falle einer Wandlung sollen keine neuen Aktien ausgegeben, sondern bestehende Aktien der Großaktionärin DN Group AG geliefert werden. Max Keller, Vorstand der Algene Holding SE, stellt und das Unternehmen vor und erläutert die Hintergründe der beiden Finanzierungsmaßnahmen. Anleihen Finder: Was ist das Geschäftsmodell der Algene Holding SE? In welchen Geschäftsfeldern ist das Unternehmen bzw. die operative Tochtergesellschaft aktiv und welche Produkte bieten Sie an?Max Keller: Die Algene Holding ist eine Technologie-Plattform, die sich auf die industrielle Kultivierung hochreiner Mikroalgen spezialisiert hat. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig und es werden Abnehmer aus Aquakultur, Lebensmittelindustrie, Nutraceuticals, Kosmetik und der nachhaltig orientierten Pharmaindustrie mit unserem hochwertigen Produkt adressiert. Erst kürzlich hat Algene die Zertifizierung für GMP-Kosmetik-Bedingungen erhalten. Die Kultivierung der Algen erfolgt in geschlossenen Photobioreaktoren mit einer Gesamtkapazität von 200.000 Litern. Damit kann die hochwertige Mikroalgenbiomasse ganzjährig hergestellt werden. Wir arbeiten eng mit der TU München zusammen, die im Bereich der Biotechnologie sehr renommiert ist und intensiv bei Mikroalgen forscht. Anleihen Finder: Welche ...

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