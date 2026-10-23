Erfolgreiche Bond-Platzierungen Die Kalenderwoche 43 steht am KMU-Kapitalmarkt im Zeichen erfolgreicher Anleihe-Platzierungen und weiterer Finanzierungsmaßnahmen. Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat ihren neuen Nordic Bond 2026/31 (ISIN: NO0013759XXX) im Volumen von 44 Mio. Euro platziert. Trotz hoher Nachfrage begrenzte das Unternehmen die Aufstockung bewusst. Der Nordic Bond bietet einen Kupon von 8,00 % p. a. bei halbjährlicher Zinszahlung und dient vor allem der Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2022/27, die zum oder nach dem 29. November 2026 gekündigt werden soll. Die UBM Development AG hat ihren neuen Green Bond 2026/31 (ISIN: AT0000A3XXXX) ebenfalls erfolgreich in einem Gesamtvolumen von 58 Mio. Euro platziert. Davon entfallen 40 Mio. Euro auf Neuzeichnungen und rund 18 Mio. Euro auf den Umtausch der Anleihe 2023/27. Der neue Bond wird mit 7,00 % p. a. verzinst. Die Anleihemittel dienen u.a. der Refinanzierung förderfähiger Projekte sowie dem Ausbau der Projektpipeline im Bereich bezahlbares Wohnen. Das Platzierungsergebnis der neuen Anleihen der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH wurde bislang noch nicht veröffentlicht. Die Zeichnungs- Umtauschphase für den 9,875%-Bond endete in dieser Woche. Die EPH Group AG hat unterdessen die Emission ihrer dritten Unternehmensanleihe beschlossen. Der neue Tourismus-Bond 2026/33 (ISIN: AT0000A3XXXX) soll bis zu 50 Mio. Euro umfassen, eine Laufzeit von sieben Jahren haben und mit 10 % p. a. verzinst werden. Die Zinsen werden wieder monatlich ausgezahlt. Die Nettoerlöse sollen in den Ausbau eines Portfolios von Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment fließen. Die Zeichnungs- und Umtauschfrist soll in der kommenden Woche starten, die Billigung des Wertpapierprospektes wurde am späten Freitagnachmittag bestätigt. Die PARQ energy GmbH hat ihre im Oktober 2023 begebene Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351XXX) bekanntlich zwei Jahre vor der regulären Fälligkeit vollständig zurückgezahlt. Im Gespräch mit dem Anleihen Finder erläutert Geschäftsführer Mattes Kisters die Bedeutung der damaligen ...

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