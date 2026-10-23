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MU

WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
Xetra
23.10.26 | 16:54
28,000 Euro
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MUTARES SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MUTARES SE & CO KGAA 5-Tage-Chart
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28,20028,30017:23
28,15028,20017:23
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALGENE
ALGENE HOLDING SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALGENE HOLDING SE3,5000,00 %
BENO HOLDING AG6,5000,00 %
BRANICKS GROUP AG0,414-0,24 %
CIRCUS SE1,412-0,28 %
EPH GROUP AG8,000-1,23 %
FORMYCON AG18,820-1,77 %
GEPVOLT SE96,50-3,50 %
KATJESGREENFOOD GMBH & CO KG101,60+0,05 %
LAIQON AG4,360-0,46 %
MUTARES SE & CO KGAA28,000+1,08 %
PARQ ENERGY GMBH99,450,00 %
PAUL TECH AG75,00+5,26 %
SINGULUS TECHNOLOGIES AG12,050+5,24 %
UBM DEVELOPMENT AG14,400-1,03 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.