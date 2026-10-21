Mitteilung der GEPVOLT SE: Konstanz macht den Anfang: GEPVOLT und ATU starten bundesweiten Ausbau batteriegestützter Schnellladeinfrastruktur Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme der ersten batteriegestützten Schnellladestation am ATU-Standort Konstanz haben GEPVOLT und ATU den Grundstein für eine bundesweite Erfolgsgeschichte gelegt. Bis zu 275 ATU-Filialen sollen mit der innovativen Ladeinfrastruktur ausgestattet werden. Nach dem erfolgreichen Auftakt am Bodensee sind bereits weitere Standorte in Planung. Der bundesweite Ausbau soll schrittweise fortgesetzt werden. Intelligente Speicher machen Schnellladen flexiblerDie Anlage in Konstanz zeigt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH