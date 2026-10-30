DJ PTA-News: GEPVOLT SE: Staatssekretär Thomas Jarzombek und Bürgermeister Dr. Claus Pommer besuchen GEPVOLT in Hilden - Politischer Besuch gibt Einblicke in den Aufbau der Batteriespeicherproduktion "Made in Germany"

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GEPVOLT SE: Staatssekretär Thomas Jarzombek und Bürgermeister Dr. Claus Pommer besuchen GEPVOLT in Hilden

Politischer Besuch gibt Einblicke in den Aufbau der Batteriespeicherproduktion "Made in Germany"

Staatssekretär Jarzombek, Bürgermeister Pommer, Wirtschaftsförderung Hilden und GEPVOLT-Team.

Hilden (pta000/30.10.2026/14:51 UTC+1)

Hilden, 30. Oktober 2026.

Wie kann Deutschland seine industrielle Kompetenz im Zukunftsmarkt der Energiespeicherung stärken? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Besuchs von Thomas Jarzombek, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, und Dr. Claus Pommer, Bürgermeister der Stadt Hilden, bei der GEPVOLT SE am 29. Oktober 2026.

Zu den weiteren Gästen gehörten Nadia Mohseni von der IHK Düsseldorf sowie Christian Schwenger und Jan Hermanns von der Wirtschaftsförderung der Stadt Hilden. Empfangen wurden sie vom GEPVOLT-Aufsichtsratsvorsitzenden Karl Assing und dem GEPVOLT-Beirat Alexander Kross.

Bei einem Rundgang durch die rund 14.000 Quadratmeter große Produktionshalle erhielten die Gäste Einblicke in die technologische Entwicklung, die Fertigungsinfrastruktur und die geplante industrielle Serienproduktion leistungsfähiger Großbatteriespeicher.

Thomas Jarzombek: "German Engineering was kann"

Staatssekretär Thomas Jarzombek würdigte insbesondere die industrielle Wertschöpfung und die technologischen Möglichkeiten des Unternehmens.

"Das Beispiel GEPVOLT gibt Mut und zeigt, dass German Engineering was kann", erklärte Thomas Jarzombek gegenüber der Rheinischen Post.

GEPVOLT setzt auf Batteriespeichersysteme "Made in Germany". Entwicklung, Fertigung und Systemintegration erfolgen am Standort Hilden. Die Batteriezellen werden aus China bezogen.

Damit zeigt GEPVOLT, wie deutsche Ingenieurskompetenz und industrielle Fertigung auch in einem international geprägten Technologiemarkt miteinander verbunden werden können.

Bürgermeister Dr. Claus Pommer: Neue industrielle Perspektiven für Hilden

Auch Bürgermeister Dr. Claus Pommer zeigte sich beeindruckt von der Entwicklung am Unternehmensstandort.

"Ich bin schwer beeindruckt davon, was sich hier in den letzten Monaten getan hat", erklärte Dr. Claus Pommer gegenüber der Rheinischen Post.

Besonders würdigte er den unternehmerischen Mut und die Geschwindigkeit, mit der GEPVOLT den Aufbau seiner industriellen Fertigung vorantreibt.

Auf dem ehemaligen Industriegelände, auf dem bis 2023 ein Automobilzulieferer in der Wielpütz-Halle ansässig war, entsteht eine neue industrielle Perspektive. Mit der Ansiedlung von GEPVOLT wird der Standort für eine Zukunftstechnologie der Energiewirtschaft weiterentwickelt.

Die Stadt Hilden und ihre Wirtschaftsförderung begleiten die Entwicklung des Unternehmens und unterstützen den Ausbau des Industriestandorts.

GEPVOLT verbindet eigene Technologie und industrielle Fertigung

GEPVOLT verbindet eigene Technologieentwicklung mit industrieller Produktion und Systemintegration. Zu den technologischen Kernkompetenzen gehören Engineering, Automatisierung, Elektrotechnik sowie intelligente Steuerungs- und Energiemanagementsysteme.

Diese Systeme ermöglichen die Überwachung, Regelung und wirtschaftliche Betriebsführung leistungsfähiger Batteriespeicheranlagen.

Das integrierte Leistungsangebot umfasst die Entwicklung, Herstellung, Systemintegration und Inbetriebnahme sowie die langfristige technische Betreuung der Anlagen.

Die Batteriespeicherlösungen richten sich insbesondere an Stadtwerke, Energieversorger, Netzbetreiber, Industrieunternehmen und Betreiber erneuerbarer Energieanlagen. Weitere Anwendungsbereiche sind Ladeinfrastruktur, Rechenzentren und große Energieinfrastrukturprojekte.

Mit diesem Ansatz positioniert sich GEPVOLT als deutscher Technologie- und Industriepartner in einem strategisch wichtigen Zukunftsmarkt.

GEPVOLT will Deutschlands größter Batteriespeicherhersteller werden

Die Produktionshalle in Hilden mit rund 14.000 Quadratmetern Fläche bildet die Grundlage für den weiteren Ausbau der industriellen Fertigung.

Eine moderne, teilautomatisierte Produktionsanlage mit Roboter- und Lasertechnik schafft die Voraussetzungen für eine skalierbare Serienproduktion leistungsfähiger Großbatteriespeicher.

Das erklärte Ziel von GEPVOLT ist ambitioniert: Das Unternehmen will Deutschlands größter Batteriespeicherhersteller werden.

Dafür setzt GEPVOLT auf den Ausbau der eigenen Produktionskapazitäten, die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Technologien und eine möglichst hohe Wertschöpfung in Deutschland.

Mit dem Wachstum der Fertigung sollen zugleich weitere qualifizierte Arbeitsplätze entstehen. Der Standort Hilden soll sich damit zu einem wichtigen Zentrum für die industrielle Batteriespeicherproduktion entwickeln.

Die Verbindung aus eigener Technologie, deutscher Ingenieurskompetenz und industrieller Fertigung bildet die Grundlage für die langfristige Wachstumsstrategie von GEPVOLT.

Der Besuch von Staatssekretär Thomas Jarzombek, Bürgermeister Dr. Claus Pommer und den weiteren Vertretern aus Politik und Wirtschaft unterstreicht die Bedeutung des Dialogs zwischen Industrie, Politik und regionalen Wirtschaftsakteuren.

GEPVOLT bedankt sich bei allen Gästen für das Interesse und den konstruktiven Austausch.

Über GEPVOLT SE

Die 2021 gegründete GEPVOLT SE mit Sitz in Hilden, Nordrhein-Westfalen, ist ein deutsches Technologie- und Industrieunternehmen für die Entwicklung, Herstellung und Systemintegration leistungsfähiger Batteriespeichersysteme.

GEPVOLT vereint Kompetenzen in Engineering, Automatisierung, Elektrotechnik, Steuerungs- und Energiemanagementtechnologie sowie industrieller Fertigung.

Das Unternehmen bietet integrierte Batteriespeicherlösungen für Stadtwerke, Energieversorger, Netzbetreiber, Industrieunternehmen und Betreiber erneuerbarer Energieanlagen. Das Leistungsspektrum reicht von der Entwicklung und Produktion über die Systemintegration bis zur Inbetriebnahme und zum langfristigen technischen Service.

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October 30, 2026 09:51 ET (13:51 GMT)