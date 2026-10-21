DJ PTA-News: GEPVOLT SE: Konstanz macht den Anfang: GEPVOLT und ATU starten bundesweiten Ausbau batteriegestützter Schnellladeinfrastruktur

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

GEPVOLT SE: Konstanz macht den Anfang: GEPVOLT und ATU starten bundesweiten Ausbau batteriegestützter Schnellladeinfrastruktur

Gepvolt Ladestation

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Hilden (pta000/21.10.2026/14:30 UTC+2)

Hilden, 21. Oktober 2026 - Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme der ersten batteriegestützten Schnellladestation am ATU-Standort Konstanz haben GEPVOLT und ATU den Grundstein für eine bundesweite Erfolgsgeschichte gelegt. Bis zu 275 ATU-Filialen sollen mit der innovativen Ladeinfrastruktur ausgestattet werden. Nach dem erfolgreichen Auftakt am Bodensee sind bereits weitere Standorte in Planung. Der bundesweite Ausbau soll schrittweise fortgesetzt werden.

Intelligente Speicher machen Schnellladen flexibler

Die Anlage in Konstanz zeigt, wie sich leistungsfähige Ladeinfrastruktur auch dort realisieren lässt, wo vorhandene Netzanschlusskapazitäten begrenzt sind. Ein Batteriespeicher mit rund 1 MWh Kapazität ermöglicht Ladeleistungen von bis zu 240 kW. Durch die intelligente Zwischenspeicherung von Energie können Leistungsspitzen abgefangen und bestehende Netzanschlüsse effizienter genutzt werden. Für Filialunternehmen eröffnet dies neue Möglichkeiten, vorhandene Standorte ohne umfangreiche Netzausbaumaßnahmen für die Elektromobilität zu erschließen.

Franz Schnorbach, Vorstand der GEPVOLT SE: "Konstanz ist für uns der Anfang einer langen Reise, auf die wir uns sehr freuen. Weitere Standorte befinden sich bereits in Vorbereitung. Gemeinsam mit ATU wollen wir zeigen, welches Potenzial intelligente Batteriespeicher für den Ausbau der Elektromobilität bieten. Unser Ziel ist es, leistungsfähiges Schnellladen möglichst flächendeckend verfügbar zu machen - auch dort, wo die vorhandene Netzinfrastruktur bislang Grenzen setzt."

Junges Unternehmen auf Wachstumskurs

Für GEPVOLT ist die Zusammenarbeit mit ATU ebenso ein wichtiger Meilenstein auf dem eigenen Expansionskurs. Das 2021 gegründete Energieinfrastrukturunternehmen mit Sitz in Hilden steht für Technologie und Systemkompetenz Made in Germany. Mit eigenen Batterie- und Energiemanagementsystemen (BMS und EMS), Entwicklung, Systemintegration und Fertigung am deutschen Standort sowie Inbetriebnahme, Wartung und langfristigem Service bietet GEPVOLT schlüsselfertige Batteriespeicherlösungen aus einer Hand.

Die bundesweite Kooperation mit ATU unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, seine Marktpräsenz weiter auszubauen und intelligente Batteriespeichertechnologie in die breite praktische Anwendung zu bringen. Mit Konstanz ist nun der Startschuss gefallen. Weitere Standorte sollen in den kommenden Monaten folgen. Gemeinsam wollen GEPVOLT und ATU den Ausbau leistungsfähiger Schnellladeinfrastruktur in Deutschland voranbringen.

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October 21, 2026 08:30 ET (12:30 GMT)