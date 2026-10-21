Im Gespräch mit Mattes Kisters, Geschäftsführer der PARQ energy GmbH Die PARQ energy GmbH hat ihre im Oktober 2023 begebene Unternehmensanleihe (ISIN DE000A351XXX) unlängst vorzeitig und vollständig zurück. Die Rückzahlung erfolgte zwei Jahre vor der regulären Fälligkeit zu 101 % des Nominalbetrags. Im Gespräch mit dem Anleihen Finder erläutert Geschäftsführer Mattes Kisters die Hintergründe der vorzeitigen Bond-Ablösung und die Entwicklung des Unternehmens seit der Emission. Anleihen Finder: Herr Kisters, PARQ energy hat die 2023 begebene 12%-Anleihe bereits zwei Jahre vor der regulären Fälligkeit vollständig zurück. Was sind die wesentlichen Gründe für diesen Schritt? Mattes Kisters: Der Grund ist, dass die Anleihe funktioniert hat. Zwölf Prozent Kupon waren 2023 der Preis für unser damaliges Risikoprofil. Ein Erstemittent im frühen Wachstum, mit einer Pipeline, die zu diesem Zeitpunkt vor allem aus gesicherten Flächen und Plänen bestand. Investoren haben dieses Risiko getragen und wurden dafür bezahlt. Heute ist das Risikoprofil ein anderes. Die Projekte sind entwickelt, gebaut oder im Bau, wir haben institutionelle Finanzierungspartner, Betriebsführungsverträge und ein anderes Geschäftsmodell. Ein Zwölf-Prozent-Kupon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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