EQS-News: Score Capital AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Score Capital AG mit deutlichem Wachstum nach neun Monaten 2026: EBIT steigt um 63 Prozent, Neugeschäft bei EUR 171 Mio.



02.11.2026 / 08:18 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Score Capital AG mit deutlichem Wachstum nach neun Monaten 2026: EBIT steigt um 63 Prozent, Neugeschäft bei EUR 171 Mio.



München, 02.11.2026 - Die Score Capital AG (Score Capital), pan-europäischer Spezialist für Working-Capital-Finanzierungen im Profifußball, hat ihren Wachstumskurs in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 fortgesetzt. Umsatz und Ergebnis lagen deutlich über dem Vorjahresniveau. Das Neugeschäft erreichte ein Volumen von EUR 171 Mio. Damit hat das Unternehmen bereits rund 86 Prozent seines Jahresziels von EUR 200 Mio. erreicht und erwartet, dieses zu übertreffen.



Neun Monate 2026: Umsatz und EBIT deutlich gesteigert



Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um 27 Prozent auf EUR 3,80 Mio. (Vorjahr: EUR 2,99 Mio.). Das operative Ergebnis (EBIT) wuchs überproportional um 63 Prozent auf EUR 1,67 Mio.



Neugeschäft: Jahresziel von EUR 200 Mio. soll übertroffen werden



Treiber der Entwicklung ist die anhaltend hohe Nachfrage nach maßgeschneiderten Finanzierungslösungen im internationalen Profifußball. Zum 30. September 2026 belief sich das kumulierte Neugeschäftsvolumen auf EUR 171 Mio. und lag damit rund 74 Prozent über dem Vorjahreswert von EUR 98 Mio. Über einen neuen Refinanzierungspartner hat Score Capital bereits Neugeschäft von nahezu EUR 70 Mio. abgewickelt. Das ermöglicht insbesondere größere und länger laufende Transaktionen.

"Unsere Finanzierungslösungen sind im internationalen Profifußball zunehmend gefragt. Durch die Erweiterung unserer Refinanzierungsbasis können wir zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten erschließen und verstärkt auch größere und langfristigere Transaktionen begleiten", erklärt Stephan Schnippe, Vorstand der Score Capital AG.



Transfermarkt auf Rekordniveau



Der europäische Transfermarkt erreichte im Sommer 2026 erneut ein historisches Hoch: Die Vereine der fünf größten europäischen Ligen investierten EUR 7,4 Mrd. in neue Spieler, rund sechs Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr. Die Transferausgaben aller europäischen Profiklubs überschritten erstmals die Marke von EUR 10 Mrd. Das unterstreicht den strukturellen Bedarf an flexiblen, spezialisierten Finanzierungslösungen.



Ausblick: Rekordjahr beim Neugeschäft erwartet



Score Capital erwartet, das Neugeschäftsziel von EUR 200 Mio. zu übertreffen und damit ein neues Rekordvolumen zu erzielen. Der Vorstand rechnet zudem bis zum Jahresende mit einer weiteren Steigerung der Ertragskraft.



Über Score Capital AG



Das Management-Team der Score Capital AG gilt als Initiator der modernen Fußballfinanzierung und ist seit über 20 Jahren führend in der Strukturierung und Abwicklung innovativer Finanzierungsmodelle für Profifußballvereine. Bislang wurden mehr als 900 Transaktionen mit einem Volumen von EUR 3,0 Mrd. umgesetzt. Score Capital unterstützt Clubs mit Finanzierungslösungen auf Basis des Erwerbs von Einzelforderungen aus Spielertransfers, Sponsoring, Broadcasting sowie UEFA-Wettbewerben. Die Gesellschaft versteht sich im Wesentlichen als Händler von Fußballforderungen und erzielt Erträge unter anderem aus dem An- und Verkauf dieser Forderungen. Seit Gründung hat die Score Capital AG keinen einzigen Forderungsausfall verzeichnet.





Kontakt



Score Capital AG

Bavariafilmplatz 7

82031 Grünwald

E-Mail: info@score-capital.com

www.score-capital.com



Pressekontakt



Meister Consulting GmbH

Tobias Meister

E-Mail: meister@meisterconsult.com

Mobil: +49 (0) 170 2939080



02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News