Mitteilung der Score Capital AG: Score Capital AG mit deutlichem Wachstum nach neun Monaten 2026: EBIT steigt um 63 Prozent, Neugeschäft bei EUR 171 Mio. Die Score Capital AG (Score Capital), pan-europäischer Spezialist für Working-Capital-Finanzierungen im Profifußball, hat ihren Wachstumskurs in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 fortgesetzt. Umsatz und Ergebnis lagen deutlich über dem Vorjahresniveau. Das Neugeschäft erreichte ein Volumen von EUR 171 Mio. Damit hat das Unternehmen bereits rund 86 Prozent seines Jahresziels von EUR 200 Mio. erreicht und erwartet, dieses zu übertreffen. Neun Monate 2026: Umsatz und EBIT deutlich gesteigert Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um 27 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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