Mitteilung der WeGrow AG: Großaktionärin und Unternehmensgründer stärken gemeinsam die Kapitalbasis für die nächste Wachstumsphase Im Anschluss an die beschlossene Barkapitalerhöhung vom 23. Oktober 2026 setzen Großaktionärin und Unternehmensgründer eine gemeinsame Gesamtfinanzierung in der WeGrow Gruppe um. Die Gesamtfinanzierung umfasst eine Barkapitalerhöhung in Höhe von 4,29 Mio. Euro sowie weitere langfristige Finanzierungsmaßnahmen innerhalb der Unternehmensgruppe. Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung vollständig von der bestehenden Großaktionärin zu einem Ausgabepreis von 3,90 Euro je Aktie gezeichnet. Ziel der Gesamtfinanzierung ist es, die Kapitalstruktur der Unternehmensgruppe nachhaltig zu stärken, bestehende Finanzverbindlichkeiten zurückzuführen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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