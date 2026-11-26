Die Beteiligungsgesellschaft Mutares meldet einen weiteren erfolgreichen Transaktionsabschluss. Der Verkauf einer Kontrollbeteiligung an der französischen Lapeyre Group an eine italienische Investorengruppe wurde vollzogen. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 475 Millionen Euro und zählt zu den bekanntesten Anbietern im französischen Home-Improvement-Markt. Anders als bei einem vollständigen Exit bleibt Mutares jedoch als Minderheitsgesellschafter investiert und setzt auf weiteres Wertsteigerungspotenzial. Mutares schließt Verkauf der Kontrollbeteiligung an Lapeyre ab Mutares ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin