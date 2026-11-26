Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA: Mutares schließt den Verkauf einer Kontrollbeteiligung an der Lapeyre Group an ein Investmentvehikel italienischer Unternehmer ab- Führender französischer Hersteller und Händler von Home-Improvement-Produkten - Umsatz von rund EUR 475 Mio. im Jahr 2025 - Verkauf einer Kontrollbeteiligung an ein Investmentvehikel italienischer Unternehmer, darunter Mitglieder der Eigentümerfamilie von Bricofer und Conforama Italia, mit potenziellen industriellen Synergien in den Bereichen Home Improvement und Möbel Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat den Verkauf einer Kontrollbeteiligung an ihrem Portfoliounternehmen Lapeyre Group ("Lapeyre") abgeschlossen. Der Käufer ist ein Investmentvehikel, hinter dem eine Gruppe italienischer Unternehmer mit umfassender Erfahrung ...

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