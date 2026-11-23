Die PNE-Aktie befindet sich seit ihrem Hoch im Juni bei rund 11,30 € in einem deutlichen Abwärtstrend. Am Montag notiert sie aktuell bei 4,10 € und damit auf einem Kursniveau, das zuletzt Anfang 2020 erreicht wurde. Ein wesentlicher Grund für den Kursverfall ist, dass sich bislang kein Käufer für die geplante Komplettübernahme gefunden hat. Hier stellt sich die Frage: Ist das aktuelle Kursniveau für potenzielle Käufer inzwischen interessant geworden? ...

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