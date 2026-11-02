Anleihe für Raumfahrtmarkt-Investments Die European Space Ventures AG (ESV) hat die Zeichnungsphase ihres European Space Bonds (ISIN: DE000A5GTXXX) gestartet. Mit der fünfjährigen Anleihe können Anleger ab 1.000 Euro laut ESV in den europäischen Raumfahrtmarkt investieren. Der Zinskupon der Anleihe beträgt 8,00 % p. a., das Emissionsvolumen liegt bei bis zu 11,999 Mio. Euro. Die Zeichnung ist ab sofort über die Website der Emittentin möglich. Eine Notierung an der Börse Frankfurt ist für Dezember 2026 geplant. Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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