Restrukturierungsverhandlungen laufen Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH verschiebt die für den 28. November 2026 vorgesehene Zinszahlung und Rückzahlung ihrer vorrangig besicherten Unternehmensanleihe 2022/26 (ISIN: NO0012713520). Anleger erhalten somit weder die fälligen Zinsen noch den ausstehenden Nennbetrag zum ursprünglich vorgesehenen Termin. Hintergrund sind die laufenden Restrukturierungsverhandlungen im Rahmen des eingeleiteten StaRUG-Verfahrens. Die Ad-hoc-Gruppe der Anleihegläubiger ...

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