Mitteilung der LAIQON AG: LAIQON stellt mit Doppel-CEO-Struktur die Weichen für die nächste Wachstumsphase- Achim Plate und Axel Hörger führen LAIQON künftig gemeinsam als CEOs - Doppel-CEO-Struktur bündelt komplementäre Kompetenzen und stärkt die operative Umsetzungskraft - Vorstand soll innerhalb des kommenden Jahres 2027 weiter verstärkt werden - Fokus auf konsequente Umsetzung und Skalierung von GROWTH 28 Der Aufsichtsrat der LAIQON AG (WKN: A12UP2) stellt die Führungsstruktur des Unternehmens für die nächste Wachstumsphase neu auf. Achim Plate und Axel Hörger werden die LAIQON AG künftig gemeinsam als CEOs führen. Damit bündelt LAIQON die komplementären Kompetenzen beider Vorstände und stärkt die operative Umsetzung ihrer Wachstums- und Skalierungsstrategie GROWTH 28. Dipl.-Ing. Achim Plate ist seit Januar 2020 als Chief Executive Officer (CEO) für den LAIQON-Konzern tätig und hat den Aufbau, die strategische Neuausrichtung und das Wachstum der Unternehmensgruppe maßgeblich geprägt. Unter seiner Führung wurde LAIQON zu einem innovativen Asset- und Wealth Manager mit klassischen, digitalen und KI-basierten Investmentlösungen ...

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