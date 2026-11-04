Verbesserte Geschäftsentwicklung in Q3 Nach dem deutlichen Kursrückgang der Homann-Anleihe 2025/32 in den vergangenen Tagen hat die Homann Holzwerkstoffe GmbH über die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2026 und den Fortschritt ihrer Restrukturierungsmaßnahmen am litauischen Standort Pagiriai informiert. Operativ sieht sich der Holzwerkstoff-Hersteller derzeit auf Kurs, so lag der Umsatz im dritten Quartal über dem Vorjahresniveau, das bereinigte EBITDA fiel klar positiv aus und übertraf den Wert des ersten Halbjahres 2026 deutlich. Auch der operative Cashflow verbesserte sich demnach im Quartalsverlauf erheblich. Zudem registriert das Unternehmen nach eigenen Angaben eine allmähliche Belebung der Nachfrage nach MDF- und HDF-Platten. Die im Jahresverlauf vorgenommenen Preiserhöhungen hätten zunehmend Wirkung gezeigt. Vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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