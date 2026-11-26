Mitteilung der Aream Solar Finance GmbH: Aream Solar Finance GmbH erwirbt fertig errichteten 3,6-MWp-Solarpark in Rheinland-Pfalz - Verkauf in acht Segmenten geplantDie Aream Solar Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, hat einen bereits errichteten Solarpark in Prüm, Rheinland-Pfalz, erworben. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage verfügt über eine Leistung von rund 3,6 MWp und soll im Dezember 2026 in Betrieb genommen werden. Der von der GME clean power AG errichtete Solarpark soll künftig rund 3,8 Mio. kWh Solarstrom pro Jahr erzeugen. Für die ersten zehn Jahre ist über einen langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA) ein Preis von 7,0 Cent je kWh vereinbart. Daneben liegt ein EEG-Zuschlag ...

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