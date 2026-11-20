Je höher der Ertrag, so eine Faustregel, desto besser die Investition. Doch manchmal trügt der Schein: "Wer einen Batteriespeicher neben einen Solarpark baut, sollte nicht automatisch die Variante mit der höchsten Rendite wählen", rät Patrick Lemcke-Braselmann, CEO der aream Group. Denn der Basisfall tritt längst nicht immer ein und die Marktbedingungen ändern sich, manchmal zum Schlechteren. "Es kommt nicht nur darauf an, wie hoch man steigen, sondern auch, wie tief man fallen kann." Wer ein Investitionsprojekt durchrechnet, greift schnell zur ...

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