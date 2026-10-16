Neue Bonds und strategische Weichenstellungen Der KMU-Anleihemarkt bleibt auch in der Kalenderwoche 42 in Bewegung. Während Katjes Greenfood bei der neuen Unternehmensanleihe das angestrebte Volumen von 40 Mio. Euro bereits vorzeitig übertroffen hat, biegen die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) und die UBM Development AG mit ihren neuen Emissionen in die finale Zeichnungswoche ein. Katjes Greenfood hat den Kupon ihres neuen Nordic Bonds 2026/31 (ISIN: NO0013759XXX) indes auf 8,00 % p. a. festgelegt. Aufgrund der hohen Nachfrage institutioneller und privater Investoren wurde das angestrebte Emissionsvolumen von 40 Mio. Euro bereits vorzeitig deutlich überschritten. Das Zeichnungsfenster bleibt dennoch bis kommenden Montag um 12 Uhr geöffnet. Der Emissionserlös soll vor allem zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe dienen. Damit will Katjes Greenfood die Finanzierung langfristig absichern und zugleich Spielraum für die strategische Weiterentwicklung ihres Markenportfolios im Better-for-you-Segment schaffen.Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) bietet mit der Anleihe 2026/31 (ISIN: DE000A5GSXXX) ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro an. Der fünfjährige Bond wird mit 9,875 % p. a. verzinst und richtet sich sowohl an bestehende Anleihegläubiger als auch an neue Investoren. Die Zeichnung ist für Anleger aus Deutschland und Luxemburg noch bis zum 22. Oktober 2026 um 12:00 Uhr möglich. Im Interview mit dem Anleihen Finder erläutert Geschäftsführer Dr. Hubertus Bartsch die Ziele der erneuten Kapitalmarktfinanzierung sowie die Geschäftsentwicklung in Europa und China. Langfristig will NZWL das Geschäft breiter aufstellen, die Profitabilität steigern und sich vom Spezialisten für Synchronisierungen und Getriebekomponenten zu einem globalen Anbieter von Zahnrädern, Wellen und komplexeren Baugruppen für unterschiedliche Antriebskonzepte entwickeln. Die JES.GREEN Invest GmbH hat die Zeichner ihrer Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3E5XXX) mit einem ausstehenden Volumen von rund 7,16 Mio. Euro zu einer Abstimmung ohne Versammlung aufgerufen. Diese soll vom 5. bis zum 7. November 2026 stattfinden. Im Mittelpunkt steht eine geplante Verlängerung der Anleihe-Laufzeit um fünf Jahre bis zum 15. Oktober 2031. HINWEIS: In dieser Woche erschien auch eine neue Ausgabe des Anleihen Finder Newsletters (15-2026). Registrieren Sie sich hier für unseren KOSTENLOSEN NEWSLETTER und seien Sie stets informiert. Die PNE AG hat ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr angesichts eines schwierigen Branchenumfelds deutlich reduziert. Der Windparkentwickler erwartet nun ein Konzern-EBITDA zwischen 60 Mio. Euro und ...

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