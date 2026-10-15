Gläubigerabstimmung Anfang November Die JES.GREEN Invest GmbH ruft die Inhaber ihrer 5,00%-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3E5XXX) mit einem ausstehenden Gesamtvolumen von rd. 7,16 Mio. Euro zu einer Abstimmung ohne Versammlung auf. Dabei soll in erster Linie über eine fünfjährige Laufzeit-Verlängerung der Anleihe abgestimmt werden. Die Abstimmung findet vom 5. November bis zum 7. November 2026 statt. Zu den Beschlussvorschlägen zählen neben der Verlängerung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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