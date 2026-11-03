Alles hat seinen Preis, auch die Energie aus Wind und Sonne. Aber wie viel kosten die Erneuerbaren und was bringt ihr Verkauf den Erzeugern? Und wie erklärt es sich, dass der Solarstrom im September an der Börse im Schnitt nur rund 56 Prozent des durchschnittlichen Strompreises erlöste? "Hier gibt es eine Reihe von Kennzahlen, die für Investoren bedeutsam sind", so Andreas Ehrbar, Chief Operating Officer der aream Group. Dazu zählen etwa der Monatsmarktwert und der gewichtete Durchschnitt der EEG-Vergütungssätze. Was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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