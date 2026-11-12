In Antalya feilschen fast 200 Staaten wieder zwei Wochen lang um Formulierungen. Dabei ist die wichtigste Debatte längst entschieden, und zwar nicht im Konferenzsaal, sondern am Markt. Wer heute in Erneuerbare investiert, muss kein Idealist sein. Es reicht, rechnen zu können. Wind und Sonne sind wettbewerbsfähig, sie liefern stabile Erträge und schicken keine Brennstoffrechnung. 2025 haben die Erneuerbaren die Kohle in der weltweiten Stromerzeugung überholt, ohne dass dafür ein einziger Konsenstext nötig gewesen wäre. Länder und Institutionen muss man deshalb ...

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