Mitteilung der Greencells GmbH: GREENCELLS ERZIELT REKORDERGEBNISSE IM GESCHÄFTSJAHR 2025 UND IST AUF KURS FÜR EIN ERFOLGREICHES GESCHÄFTSJAHR 2026Die Greencells GmbH, einer der führenden europäischen EPC-Dienstleister für Solarkraftwerke im industriellen Maßstab und Batterie-Energiespeichersysteme (BESS), vermeldet Rekordergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, in dem sowohl Umsatz als auch Ergebnis deutlich gesteigert wurden. Diese starke Entwicklung spiegelt sich in einem Umsatz von 165,3 Mio. Euro wider (2024: 114,8 Mio. Euro), was einem Wachstum von 43,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich deutlich auf 9,6 Mio. Euro (2024: -21,6 Mio. Euro) und erreichte damit den höchsten Wert in der 17-jährigen Unternehmensgeschichte von Greencells. Die EBIT-Marge lag bei 5,8 % nach -18,8 % im Vorjahr. Der Konzernjahresüberschuss belief sich auf 6,9 Mio. Euro (2024: -17,7 Mio. Euro), was einer Umsatzrendite nach Steuern von 4,2 % entspricht. Mit der starken Geschäftsentwicklung übertraf Greencells zugleich die eigenen Erwartungen und alle drei wesentlichen Finanzziele für 2025. Der Umsatz überschritt die ursprüngliche Prognose von 155 Mio. Euro um 6,6 %, das EBIT lag rund 20 % über den geplanten 8,0 Mio. Euro, und die Umsatzrendite nach Steuern übertraf die Prognose von 3,2 % um 1,0 Prozentpunkt. ...

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