EQS-News: Greencells GmbH
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
GREENCELLS ERZIELT REKORDERGEBNISSE IM GESCHÄFTSJAHR 2025 UND IST AUF KURS FÜR EIN
15.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Greencells GmbH
|Bahnhofstraße 28
|66111 Saarbrücken
|Deutschland
|Telefon:
|0681/992 669 10
|E-Mail:
|info@greencells.com
|Internet:
|www.greencells.com
|LEI Code:
|529900H6FQZA164TQT78
|EQS News ID:
|2416018
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2416018 15.10.2026 CET/CEST