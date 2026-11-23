Auf dem 30. Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt hat Johannes Laumann, CIO von Mutares, heute wieder einmal die Chance genutzt "seine Mutares" in den Fokus zu rücken - und das in der ihm eigenen, gewohnt souveränen und motivierten Art. Die Kernbotschaft seiner Präsentation lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Mutares hat in diesem Jahr bereits mehrfach bewiesen, dass es liefert. Und man wird weiter liefern. Ein Auftritt mit klarer Botschaft - Johannes Laumann präsentierte die Mutares SE & Co. KGaA auf dem 30. Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt, das am 23. November 2026 seine Tore ...

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