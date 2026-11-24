EQS-Ad-hoc: PAUL Tech AG / Schlagwort(e): Sonstiges
AD-HOC VERÖFFENTLICHUNG
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PAUL Tech AG erhöht bestehende Kreditfazilität um EUR 25 Mio.
Mannheim, 24. November 2026 - Die PAUL Tech AG als Emittentin ("Emittentin") der EUR 35 Mio. Anleihe (ISIN: DE000A3H2TU8 / WKN: A3H2TU) hat heute ihre im März 2026 von einem internationalen Finanzinvestor bereitgestellte Kreditfazilität über EUR 40 Mio. um weitere EUR 25 Mio. erhöht. Die Laufzeit der Gesamtfinanzierung läuft unverändert bis zum 24 September 2028.
Investor Relations Kontakt:
PAUL Tech AG
Patrick Weiden
Theodor-Heuss-Anlage 12
68165 Mannheim
Tel.: +49 621 92 100 100
Fax: +49 621 92 100 101
E-Mail: ir@paul.tech
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24.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PAUL Tech AG
|Theodor-Heuss-Anlage 12
|68165 Mannheim
|Deutschland
|E-Mail:
|presse@paul.tech
|Internet:
|www.paul.tech
|ISIN:
|DE000A3H2TU8
|WKN:
|A3H2TU
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|984500RFEE79061F5363
|EQS News ID:
|2441178
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