Zinskupon steigt auf 10% p.a. - Rückzahlung zu 113% Die Gläubigerversammlung der PAUL Tech AG hat einer Verlängerung der 35 Mio. Euro-Anleihe (ISIN: DE000A3H2XXX) des Unternehmens und weiteren Änderungen der Anleihebedingungen zugestimmt. Zudem wurde Gustav Meyer zu Schwabedissen zum Gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger bestimmt. Insgesamt wurden folgende Beschlüsse zur Anleihe gefasst: - Die Laufzeit der Anleihe 2020/26 wird bis zum 01. September 2028 verlängert. - Die Rückzahlung der Anleihe zum Laufzeitende erfolgt zu 113% ihres Nennbetrags. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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