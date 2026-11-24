PV-Projekt in Italien für rd. 11,3 Mio. Euro veräußert Die Ranft Gruppe, die im November 2026 ihr 30-jähriges Bestehen feiert, hat einen wichtigen Erfolg im Energieprojekt-Geschäft erzielt. In Italien hat das Unternehmen die erste Transaktion aus einem Photovoltaik-Projektpaket abgeschlossen. Veräußert wurden rund 38 MW an PV-Projektrechten sowie eine weitere Projektgesellschaft mit rund 9 MW, die Ranft 2026 zur Baureife geführt hat. Der Kaufpreis von rund 11,3 Mio. Euro ist bereits geflossen. Nach Unternehmensangaben handelt es sich um die größte Einzeltransaktion in der Geschichte der Gruppe. Mit denselben Käufern bereitet ...

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