Am Ende der Vorstandspräsentation von Multitude zur Veröffentlichung der Neun-Monats-Ergebnisse 2026 ging es - auch diesmal - um den Aktienkurs. Die Frage liegt ja auf der Hand: Obwohl das FinTech-Unternehmen kontinuierlich robuste Zahlen liefert, die eigenen Prognosen stets einlöst und die Aktie zudem ungewöhnlich günstig bewertet ist, kommt der Aktienkurs einfach nicht nachhaltig in Schwung. Eine valide Erklärung für diese anhaltende Divergenz zwischen Aktienkurs und fundamentaler Entwicklung hat allerdings auch CEO Antti Kumpulainen nicht und so bleibt ihm nichts anderes übrig, als darauf zu vertrauen, dass sich die Lage irgendwann ändert. "Wir fokussieren uns auf Wertschöpfung", sagt CFO Bernd Egger und listet die operativen Erfolge der vergangenen Quartale auf ...

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