Multitude, ProCredit, Baader Bank, sino oder Oberbank - Finanzwerte abseits des KI-Hypes. Mit interessanten Hinguckerargumenten, spannende Alternativen für das langfristige Depot. Einmal eine Beteiligung, die mehr ist als der operative Rest - und eine Beteiligung an einem irgendwann anstehenden IPO der besonderen Art. Oder ein Profiteur der sich in Deutschland abzeichnenden weiteren Rückzüge der etablierten Banken vom Mittelstandgeschäft - inclusive anstehender Übernahme der Nummer 2? Bereits jetzt mit über 5% Wachstum, wo andere schrumpfen. Vielleicht lieber ein Fintech, das von Skandinavien ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.