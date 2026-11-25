Multitude, ProCredit, Baader Bank, sino oder Oberbank - Finanzwerte abseits des KI-Hypes. Mit interessanten Hinguckerargumenten, spannende Alternativen für das langfristige Depot. Einmal eine Beteiligung, die mehr ist als der operative Rest - und eine Beteiligung an einem irgendwann anstehenden IPO der besonderen Art. Oder ein Profiteur der sich in Deutschland abzeichnenden weiteren Rückzüge der etablierten Banken vom Mittelstandgeschäft - inclusive anstehender Übernahme der Nummer 2? Bereits jetzt mit über 5% Wachstum, wo andere schrumpfen. Vielleicht lieber ein Fintech, das von Skandinavien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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