Anleihe-Rating von "B-" erwartet Die Multitude Bank p.l.c., eine Tochtergesellschaft der Multitude AG, hat erfolgreich ihre erste AT1-Anleihe (Additional Tier 1) im Volumen von 50 Mio. Euro platziert. Die unbefristeten, variabel verzinsten Schuldverschreibungen ISIN: NO0013771782) werden zu 100 % des Nennwerts ausgegeben und bieten einen Kupon von 3-Monats-EURIBOR plus 9,00 % p. a.. Die Zinszahlungen erfolgen vierteljährlich, Valutatag ist der 13. November 2026. Eine erstmalige Rückzahlung durch die Bank ist nach fünf Jahren möglich. Der Nettoemissionserlös soll die Kapitalbasis ...

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