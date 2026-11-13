Anleihe-Rating von "B-" erwartet Die Multitude Bank p.l.c., eine Tochtergesellschaft der Multitude AG, hat erfolgreich ihre erste AT1-Anleihe (Additional Tier 1) im Volumen von 50 Mio. Euro platziert. Die unbefristeten, variabel verzinsten Schuldverschreibungen ISIN: NO0013771782) werden zu 100 % des Nennwerts ausgegeben und bieten einen Kupon von 3-Monats-EURIBOR plus 9,00 % p. a.. Die Zinszahlungen erfolgen vierteljährlich, Valutatag ist der 13. November 2026. Eine erstmalige Rückzahlung durch die Bank ist nach fünf Jahren möglich. Der Nettoemissionserlös soll die Kapitalbasis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH