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ESPG AG lädt zum vierten Science Day nach Ulm ein: Namhafte Köpfe aus Wirtschaft und Wissenschaft geben Einblicke, wie aus Forschung Wertschöpfung für die Region entsteht



23.11.2026 / 09:59 CET/CEST

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ESPG AG lädt zum vierten Science Day nach Ulm ein: Namhafte Köpfe aus Wirtschaft und Wissenschaft geben Einblicke, wie aus Forschung Wertschöpfung für die Region entsteht



Köln, 23. November 2026 - Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, lädt am 3. Dezember 2026 ab 16:00 Uhr zum Science Day in die Science City Ulm ein. Es ist bereits das vierte Event der Veranstaltungsreihe. Beim Science Day geht es darum, den Blick über die einzelne Immobilie hinaus auf die unterschiedlichen Anforderungen eines Wissenschafts- und Innovationsstandorts zu richten. Die zentrale Frage des Abends: Welche Voraussetzungen brauchen Standorte, damit Unternehmen und Forschungseinrichtungen gemeinsam Innovationskraft entfalten?



Dr. Ralf Nöcker, CEO der ESPG AG, formuliert den Anspruch der Veranstaltung: "Am 3. Dezember zeigen führende Wissenschaftler in ihrem Feld, wie eng Wissenschaft, Wirtschaft und Gesundheitsversorgung in Ulm zusammenwachsen können. Die Themen reichen von der Zukunftssicherung der Krankenhausreform bis zur digitalen Revolution in der Sicherheit. Ihre Perspektiven machen deutlich, welchen Beitrag unser Science Park 'Science City' für die Entwicklung eines Wissenschaftsclusters leisten kann: Flächen, Forschung und Unternehmen zusammenzubringen. Daraus entsteht gemeinsame Entwicklung. Wir freuen uns auf die Vorträge und den Austausch mit unseren Gästen."



Wie ein Innovationsstandort entsteht: Perspektiven aus Praxis und Forschung

Fünf Perspektiven aus Projektentwicklung, Finanzwirtschaft, Technologie und Gesundheitsversorgung zeigen, welche Voraussetzungen für die Entwicklung eines Innovationsstandorts wichtig sind.



Christian Bried, PEG Ulm Projektentwicklung, eröffnet den Science Day mit einem Blick auf die Entwicklung und Perspektiven des Science Parks. Er sagt: "Die Wissenschaftsstadt hat einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Ulms geleistet und wird diesen in Zukunft auch weiter leisten. Die PEG ist stolz, diese Entwicklung aktiv und erfolgreich begleiten zu dürfen."



Wie aus einer wissenschaftlichen und unternehmerischen Basis langfristige Wertschöpfung entstehen kann, beleuchtet Patrick Zacher von der Volksbank Ulm-Biberach. Seine Perspektive: "Ulm und Neu-Ulm verfügen über eine starke wissenschaftliche und unternehmerische Basis. Die entscheidende Aufgabe ist, Forschung, passende Flächen, Fachkräfte, Infrastruktur und Finanzierung so zu verbinden, dass daraus langfristige Wertschöpfung in der Region entsteht."



Hans-Peter Buschko von Western Digital richtet den Blick auf die technische Infrastruktur hinter Anwendungen der Künstlichen Intelligenz. "Datenspeicher sind das Fundament jeder KI-Datencenter-Infrastruktur. Unternehmen wie Western Digital zeigen, dass globale Innovation und industrielle Wertschöpfung auch in Deutschland verankert sein können. Entscheidend ist, wie wir diese technologische Stärke künftig weiter ausbauen."



Markus Herkersdorf von TriCAT spricht über den "Wertschöpfungsbooster Virtuelle Transformation" und die Bedeutung des Austauschs am Standort. Der Science Park sei "ein exzellenter Ort für den produktiven Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Ein Ort, an dem zukunftsfähige Wertschöpfung entsteht."



Auch die Gesundheitsversorgung ist Teil des Programms: Dr. Simon Mayer vom Universitätsklinikum Ulm widmet sich der Maximalversorgung im Wandel. "Die Krankenhausreform verändert die Rahmenbedingungen grundlegend, und zugleich müssen wir unsere Versorgung krisenfest aufstellen. Wenn Wissenschaft, Wirtschaft und Kliniken hier in Ulm eng zusammenarbeiten, können wir beides gemeinsam leisten: Versorgung sichern und Innovation voranbringen."



Veranstaltungsinformationen

Science Day Ulm

Veranstalter: ESPG AG

Ort: Science Park Science City, Lise-Meitner-Str 7/1, 89081 Ulm

Termin: 3. Dezember 2026, ab 16:00 Uhr

Anmeldung: espg.space/de/registrierung





Über ESPG

Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern. Die Standorte sind in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.



Pressekontakt

Jan Hutterer

T +49 40 60 91 86 83

M +49 172 346 28 31

espg@kirchhoff.de



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