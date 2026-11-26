Die technotrans SE meldet einen bedeutenden Auftragserfolg und sichert sich die bislang größte Bestellung für seriengefertigte High-End-Laserkühlungen. Das Auftragsvolumen liegt im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich und soll überwiegend 2027 umsatzwirksam werden. Damit stärkt der Thermomanagement-Spezialist seine Position in einem technologisch anspruchsvollen Wachstumsmarkt und untermauert seine ambitionierten Ziele bis 2030. technotrans gewinnt Rekordauftrag für High-End-Laserkühlungen Der Spezialist für Thermomanagement-Lösungen setzt seinen Wachstumskurs fort. Mit dem neuen Millionenauftrag ...

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