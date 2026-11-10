Original-Research: technotrans SE - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu technotrans SE
Dreistelliges Auftragsbuch stützt Wachstums-Case
technotrans hat am 10.11. den Q3-Bericht vorgelegt. Wenngleich die Umsatzentwicklung noch etwas hinter unserer Erwartung zurückblieb, unterstreicht die weiter ausgebaute Orderpipeline die Prognose einer spürbaren Wachstumsbeschleunigung ab 2027ff.
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Umsatz gegenüber Vorquartal in allen Fokusmärkten gesteigert In Q3 zeigte sich der Konzernumsatz mit 62,4 Mio. EUR (-0,8% yoy) nochmals leicht rückläufig, im Vergleich zu Q1 (-8,7% yoy) und Q2 (-3,4% yoy) ist aber ein klar positiver Trend zu erkennen. Hierzu trug auch die Stabilisierung bzw. Erholung in den konjunktursensiblen Fokusmärkten Print (Q3-Umsatz: 20,3 Mio. EUR; +5,7% qoq) und Plastics (14,6 Mio. EUR; +12,3% qoq) bei, die gegenüber Vorjahr zwar noch Umsatzrückgänge verzeichneten, im Vergleich zum Vorquartal aber zulegten. Klare Wachstumstreiber bleiben Healthcare & Analytics (9M-Umsatz: 25,1 Mio. EUR; +6,0% yoy) und insbesondere Energy Management (49,0 Mio. EUR; +6,8% yoy). Letzteres wuchs bereinigt um das Standard-Laser-Geschäft sogar um 19% yoy und baute die Wachstumsdynamik gegenüber H1 (+17% yoy) damit weiter aus.
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