Erleichterung am Kapitalmarkt: Nachdem YOC seine Ziele für 2026 kürzlich spürbar reduzieren musste, rechnet das in der Werbetechnologie tätige Unternehmen für 2027 wieder mit einem profitablen Wachstum. Dazu will YOC die Fixkosten deutlich senken und zusätzlich auf technischer Ebene mit neuen Angeboten punkten. Den zuletzt rasant gefallenen Aktienkurs bezeichnet CEO Dirk Kraus bei seiner Präsentation zu den Q3-Zahlen auf der Airtime-Plattform als "lächerlich". Doch der Reihe nach: Tatsächlich kommt YOC nach neun Monaten 2026 auf ein um 27,3 Prozent verbessertes EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von knapp 1,47 Mio. Euro. Annähernd 764.000 Euro (Vorjahr: 613.000 Euro) steuerte dabei allein das dritte Quartal zum EBITDA bei ...

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