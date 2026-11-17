Die YOC AG kämpft weiterhin mit einer schwachen Umsatzentwicklung. In den ersten neun Monaten 2026 gingen die Erlöse um rund drei Prozent auf 25,8 Millionen Euro zurück, während das dritte Quartal deutlich hinter den Erwartungen blieb. Gleichzeitig verbesserte der Spezialist für digitale Werbung seine Profitabilität und steigerte das EBITDA um 27 Prozent. Neue Videowerbeformate, Connected TV und der verstärkte Einsatz künstlicher Intelligenz sollen 2027 für eine Trendwende sorgen. Doch die aktuellen Ergebnisverbesserungen haben einen entscheidenden Haken. YOC: Umsatzrückgang trotz wachsendem Videogeschäft ...

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