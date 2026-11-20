Im Fokus: Aufstockung der Mutares-Anleihe 2024/29 Die Mutares SE & Co. KGaA ist am Kapitalmarkt vor allem für ihre zahlreichen Unternehmenstransaktionen bekannt. Zukäufe und Verkäufe von Beteiligungen prägen das Geschäftsmodell und regelmäßig auch die Schlagzeilen. Nun steht beim Münchner Beteiligungsunternehmen wieder eine Kapitalmarkttransaktion im Mittelpunkt. Mutares stockt ihre bestehende 2024/29 (ISIN: NO0013325407) im Rahmen eines Tap Issues um bis zu 165 Mio. Euro auf, um den auslaufenden Bond 2023/27 (ISIN: NO0012530965) zu refinanzieren. Im Interview mit dem Anleihen Finder erläutern CFO Mark Friedrich und CIO Johannes Laumann die Hintergründe der Anleihe-Aufstockung, sprechen über die Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr und geben einen Ausblick auf 2027.Anleihen Finder: Herr Friedrich, warum haben Sie sich für einen Tap Issue entschieden, anstatt eine vollständig neue Unternehmensanleihe zu begeben? Und was bedeutet die Aufstockung des bestehenden Bonds für Ihre künftige Finanzierungsstruktur? Mark Friedrich: Die Aufstockung nutzt die bestehende Dokumentation und das Sicherheitenpaket, ist schneller umsetzbar und schafft eine größere, liquidere Anleihe. Zudem finanzieren wir uns damit zu einer deutlich niedrigeren Marge mit dem 3-Montats-EURIBOR plus 6,25 % statt plus 8,50 %. Mit bis zu 165 Mio. Euro nutzen wir den Rahmen von 300 Mio. Euro voll aus. Für unsere Verschuldungsstruktur heißt das, dass die 2027er-Fälligkeit entfällt und die Anleiheverschuldung der Holding von 385 Mio. auf 300 Mio. Euro sinkt. Damit reduzieren wir unsere Struktur auf ein Bond Instrument. Wir können das Volumen vorzeitig aus Exit-Erlösen zurückführen, was nach den Anleihebedingungen mit Kündigungsaufschlägen verbunden ist. Die Option, später erneut ein freiwilliges Umtauschangebot in eine neue Anleihe, um das Fälligkeitenprofil wieder aufzubauen, bleibt. Anleihen Finder: Das ausstehende Volumen der Anleihe 2023/27 liegt bei 222 Mio. Euro. Das Aufstockungsvolumen liegt aber maximal bei 165 Mio. Euro. Woher kommen die restlichen Mittel zur Refinanzierung? Welche weiteren Alternativen haben Sie, falls die Aufstockung nicht im angestrebten Umfang platziert werden kann? Mark Friedrich: Der Umtausch ist keine Barzahlung. Das Volumen von bis zu 165 Mio. Euro umfasst Umtausch, Mehrerwerbsoption und Privatplatzierung zusammen. Selbst bei vollem Interesse könnten wir daher nur bis zu 165 Mio. Euro der knapp 222 Mio. Euro tauschen. Den Rest, rund 57 Mio. Euro, zahlen wir aus der Liquidität der Holding. In Summe planen wir mit rund 68 Mio. Euro Abfluss, der auch die Kosten und Stückzinsen beinhaltet. Die Banken platzieren auf Best-Efforts-Basis. Je weniger ...

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