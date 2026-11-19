Die MHP Hotel AG setzt ein Signal an ihre Aktionäre: Der Betreiber von Premium- und Luxushotels plant den Rückkauf von bis zu 1,64 Millionen eigenen Aktien zu einem festen Preis von 1,45 Euro je Anteilsschein. Das entspricht einem Aufschlag von 6,62 Prozent auf den maßgeblichen Referenzkurs. Insgesamt könnte das Unternehmen rund 2,39 Millionen Euro für den Rückkauf aufwenden. Besonders interessant für Anleger: Die zurückgekauften Aktien sollen voraussichtlich eingezogen werden, wodurch sich der Anteil der verbleibenden Aktionäre am Unternehmen erhöhen würde. MHP Hotel startet öffentliches Aktienrückkaufangebot ...

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