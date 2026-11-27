Die Renk-Aktie meldet sich nach den jüngsten Verlusten zurück. Am Freitag steigt der Kurs um mehr als +3%, obwohl gleich mehrere Analysten ihre Kursziele gesenkt haben. Operativ läuft es dagegen gut. Was steckt hinter der unterschiedlichen Entwicklung? Renk-Aktie erholt sich nach heftigem Kurssturz Bei Renk kommt wieder Bewegung in die Aktie. Nachdem der deutsche Rüstungskonzern in den vergangenen Monaten erheblich an Börsenwert verloren hatte, ging ...

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