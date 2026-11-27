Die Renk-Aktie meldet sich nach den jüngsten Verlusten zurück. Am Freitag steigt der Kurs um mehr als +3%, obwohl gleich mehrere Analysten ihre Kursziele gesenkt haben. Operativ läuft es dagegen gut. Was steckt hinter der unterschiedlichen Entwicklung? Renk-Aktie erholt sich nach heftigem Kurssturz Bei Renk kommt wieder Bewegung in die Aktie. Nachdem der deutsche Rüstungskonzern in den vergangenen Monaten erheblich an Börsenwert verloren hatte, ging ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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