AMG Critical Materials meldet starke Quartalszahlen und hebt seine Ergebnisprognose deutlich an. Der Spezialist für kritische Rohstoffe steigert sein bereinigtes EBITDA im dritten Quartal 2026 um 22 Prozent auf rund 78 Millionen US-Dollar. Besonders beeindruckend entwickelt sich das Lithiumgeschäft: Hier springt das bereinigte EBITDA von knapp drei Millionen auf fast 37 Millionen Dollar. Gleichzeitig profitieren die Brasilianer von steigenden Lithium- und Tantalpreisen, während strategische Projekte in Deutschland zusätzliche Perspektiven eröffnen. Für 2026 erwartet AMG jetzt ein bereinigtes EBITDA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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