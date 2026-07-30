Die Bechtle-Aktie legte in den vergangenen Tagen rund +22% zu und konnte damit einen großen Teil der Kursverluste seit Jahresbeginn wettmachen. Am Donnerstag verliert sie aktuell leicht und notiert bei 36,70 €. Auslöser der Rally waren überzeugende Quartalszahlen und ein angehobener Jahresausblick. Doch stellt sich nun die Frage: Ist der Kursanstieg nachhaltig oder droht zunächst eine Konsolidierung? Zweistelliges Wachstum erzielt Nach einem bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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