Gute Zahlen für das zweite Quartal und eine kräftig erhöhte Prognose für das Gesamtjahr haben der Bechtle-Aktie (515870) kräftig Auftrieb gegeben. So konnte sich der Titel des IT-Dienstleisters wieder über die 200-Tage-Linie schieben und auch den Seitwärtskanal um die Marke von 30 Euro verlassen. Das kann sich sehen lassen: Bechtle steigere das Geschäftsvolumen im zweiten Quartal um ca.18 Prozent auf rund 2,27 Milliarden Euro. Der Umsatz kletterte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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