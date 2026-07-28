IVU Traffic Technologies, oder kurz IVU, sendet heute klare Signale an die Anleger. Es läuft rund, so könnte man es zusammenfassen. Wem das nicht reicht, der muss jetzt weiterlesen. Die aktie könnte durchaus etwas Rückenwind vertragen. An der Börse zeigte sich die Aktie der IVU Traffic Technologies AG im bisherigen Verlauf des Jahres 2026 eher unaufgeregt. Nach kleineren Kursrücksetzern im Frühjahr konsolidierte das Papier auf moderatem Niveau. Vor den jüngsten Veröffentlichungen lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei Werten zwischen 13 und 15, was im Branchenvergleich einer eher zurückhaltenden Bewertung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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