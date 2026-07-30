Villeroy & Boch ist mit gemischten Ergebnissen ins zweite Halbjahr 2026 gestartet. Während geopolitische Spannungen und die Veräußerung der Marken Gustavsberg und Vatette Umsatz und Ergebnis belasteten, entwickelte sich der Auftragsbestand positiv. Zudem bestätigte der Konzern seine Jahresprognose. Villeroy & Boch: Umsatz und Ergebnis unter Vorjahr Der Konzernumsatz sank im ersten Halbjahr um 12,4 Prozent auf 635,8 Mio. Euro. Bereinigt um Währungseffekte und die Veräußerung des nordeuropäischen Geschäfts betrug der Rückgang 7,4 Prozent. Das operative EBIT verringerte sich von 47,8 Mio. Euro auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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