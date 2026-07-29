Die IVU Traffic-Aktie befindet sich seit April in einem nachhaltigen Aufwärtstrend. Am Mittwoch gewinnt sie aktuell +2,2% und notiert bei 23,30 €. Damit erreicht sie ein neues Allzeithoch. Die entscheidende Frage lautet nun: Lohnt sich auf diesem Kursniveau noch ein Einstieg? Positive Ertragsdynamik Die am 20. Juli veröffentlichten vorläufigen Halbjahreszahlen zeigen eine sehr dynamische Geschäftsentwicklung. Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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